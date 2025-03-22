استقرار أسعار الذهب فى الصاغة اليوم السبت

السبت 22/مارس/2025 - 10:12 ص

استقرت أسعار الذهب فى الصاغة اليوم السبت، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة، عند 4891 جنيهًا للبيع و4880 جنيهًا للشراء.

أما عيار 22، والذي يستخدم بكثرة في المشغولات الذهبية الفاخرة، فقد بلغ سعره 4484 جنيهًا للبيع و4473 جنيهًا للشراء.

وبالنسبة إلى عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر نظرًا لتناسبه مع أذواق المستهلكين وسعره المقبول، فقد سجل 4280 جنيهًا للبيع و4270 جنيهًا للشراء. بينما وصل سعر عيار 18، الذي يحظى بشعبية كبيرة في بعض المحافظات المصرية وخاصة في تصميمات المشغولات العصرية، إلى 3669 جنيهًا للبيع و3660 جنيهًا للشراء.

أما الأعيرة الأقل نقاءً مثل عيار 14، فقد بلغ سعره 2853 جنيهًا للبيع و2847 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 12 2446 جنيهًا للبيع و2440 جنيهًا للشراء، ويُعد هذا العيار الأقل انتشارًا في الأسواق المصرية.

وبالنسبة للذهب الخام، بلغ سعر الأونصة الذهبية في السوق المحلي 152141 جنيهًا للبيع و151785 جنيهًا للشراء. أما على المستوى العالمي، فقد سجلت الأونصة الذهبية 3023.16 دولار أمريكي، وهو السعر الذي يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب في الأسواق المحلية.