نزوح 24 ألف فلسطيني من مخيمي طولكرم ونور شمس بالضفة الغربية

يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 55 على التوالي، ولليوم الـ42 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد عسكري مستمر يتخلله تهجير قسري للسكان، إذ بلغ عدد النازحين نحو 24 ألف فلسطيني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت فجر اليوم السبت، المنازل في حارة المقاطعة في مخيم طولكرم، وأبلغت جميع سكانها بمغادرتها، وسط إطلاق القنابل الصوتية لترويعهم، وأمهلتهم حتى الساعة 12 ظهرًا للمغادرة، في الوقت الذي أبلغت فيه عائلتين في حارة أبو الفول لإخلاء منازلهم.