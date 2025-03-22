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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد على إطلاق الصواريخ من لبنان

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس
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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، بأن إسرائيل سترد على إطلاق 5 صواريخ من لبنان، باتجاه مستوطنة المطلة، إذ قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن إطلاق القذائف من لبنان هو الأول منذ 3 أشهر، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال كاتس: "لن نتسامح مع الهجمات على مجتمعات الجليل انطلاقًا من لبنان، إن التزامنا بأمنهم ثابت، وهذا ما سيحدث بالتأكيد".

وأضاف أن الحكومة اللبنانية مسؤولة مسؤولية كاملة عن أي صاروخ قد يُطلَق من أراضيها، وأشار إلى أنه أصدر تعليماتٍ للجيش الإسرائيلي بالردّ وفقًا لذلك.

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس صواريخ لبنان جيش الاحتلال