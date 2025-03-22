وزير الدفاع الإسرائيلي: سنرد على إطلاق الصواريخ من لبنان

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، بأن إسرائيل سترد على إطلاق 5 صواريخ من لبنان، باتجاه مستوطنة المطلة، إذ قالت إذاعة جيش الاحتلال، إن إطلاق القذائف من لبنان هو الأول منذ 3 أشهر، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال كاتس: "لن نتسامح مع الهجمات على مجتمعات الجليل انطلاقًا من لبنان، إن التزامنا بأمنهم ثابت، وهذا ما سيحدث بالتأكيد".

وأضاف أن الحكومة اللبنانية مسؤولة مسؤولية كاملة عن أي صاروخ قد يُطلَق من أراضيها، وأشار إلى أنه أصدر تعليماتٍ للجيش الإسرائيلي بالردّ وفقًا لذلك.