الجيش الإسرائيلي يعترض 6 صواريخ أُطلقت من لبنان تجاه شمال البلاد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، عن اعتراضه لستة صواريخ قالت إنها أُطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ نحو أربعة أشهر.

وذكر الجيش في بيان له عبر منصة "إكس" أنه تم رصد ثلاثة صواريخ عبرت الأجواء اللبنانية، وتم اعتراضها بنجاح من قبل سلاح الجو الإسرائيلي.

وأوضح الجيش أن الاعتراض تم بعد تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنة المطلة (شمالي إسرائيل) في تمام الساعة 07:32 و07:34 بالتوقيت المحلي (05:32 و05:34 بتوقيت جرينتش).

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام عبرية، بما في ذلك صحيفة "معاريف"، بأن الصواريخ الستة التي اعترضتها منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية كانت جزءًا من مجموعة من ستة صواريخ أُطلقت من لبنان، سقط ثلاثة منها داخل الأراضي اللبنانية.

وقالت الصحيفة إن "حزب الله" فاجأ إسرائيل صباح اليوم بهجوم مفاجئ، حيث أطلق ستة صواريخ خلال دقيقتين استهدفت بلدة المطلة.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الهجوم قد يكون له تداعيات كبيرة على الوضع في الشمال في الساعات المقبلة، متسائلة عن نوع الرد الإسرائيلي المتوقع: "هل سيكون الرد محدودًا ومدروسًا في المنطقة التي أُطلقت منها الصواريخ؟ أم أن إسرائيل ستنتقل لتحركات أكبر وتستهدف بيروت وتدمر بعض المباني وأنظمة الطاقة والبنية التحتية؟".

من جانبها، ادعت "القناة 12" العبرية أن الجيش الإسرائيلي رد على الهجوم بقصف مدفعي على مناطق إطلاق الصواريخ في لبنان.