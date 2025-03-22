الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من الاثنين المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت الى الخميس 27 مارس، حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة علي كافة الانحاء.

ويسود طقس مائل للبرودة نهارًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد، وبارد ليلا على اغلب الانحاء.

واوضحت الارصاد انه يشهد اليوم السبت، امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجة البحرى وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على اغلب الانحاء.

كما يشهد غدا الاحد، شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

واشارت الارصاد الى انه اعتبارا من الاثنين المقبل 24 مارس سترتفع درجات الحرارة على اغلب الانحاء.

ونوهت الارصاد انه من المتوقع ان تسجل درجات الحرارة خلال الفترة المشار اليها سابقا علي القاهرة والوجه البحرى العظمى 20_30 درجة والصغرى 12_16 درجة.