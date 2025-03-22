اليوم .. طقس مائل للبرودة نهارا والعظمى بالقاهرة 20 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل علي جنوب الصعيد و طقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء .

كما يشهد اليوم السبت ، نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجة البحرى وتكون خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم السبت ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 للعظمى والصغرى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 11 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 21 للعظمي والصغرى 9 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 23 للعظمي والصغري 11 درجة .