حبس المتهمين بقتل شاب بسبب خلاف مالي في أكتوبر

أمرت نيابة أكتوبر، بحبس المتهمين بقتل شاب طعنا بدائرة قسم شرطة ثالث بسبب خلاف مالي، 4 أيام احتياطياً علي ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وتحريات المباحث حول الواقعة.

كما انتدبت النيابة طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحية لها

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بمقتل شاب شاب بنطاق قسم شرطة ثالث أكتوبر بالطريق العام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به آثار طعن ورصدت الكاميرات قيام شخصين بطعنه قبل هروبهما، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلي أن وراء ارتكاب الواقعة بائع وعاطل بسبب خلافات مالية وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وتم بإرشادهما علي السلاح المستخدم في الجريمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.