اليوم.. محاكمة متهم بحيازة مخدرات وسلاح ناري بالأزبكية

تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، محاكمة عاطل بتهمة حيازة المواد المخدرة وسلاح ناري بدائرة قسم شرطة الأزبكية .

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي، أن المضبوطات عبارة عن كيس بلاستيك أسود اللون يحتوي على 15 فرشا من الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.



كان قسم شرطة الأزبكية، تلقى معلومات تفيد بقيام عاطل بحيازة المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين أن له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة الأزبكية حال تواجده بدائرة القسم.

وعثر بحوزة المتهم على 15 فرشا من المخدرات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازة المواد المخدرة بغرض الاتجار غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

