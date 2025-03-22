عيد الأم.. احتفال عالمي يتقاطع مع نفحات رمضان وطقوس فريدة حول العالم

يحتفل العالم بعيد الأم تقديرًا لدورها العظيم في بناء الأسرة والمجتمع، ويصادف هذا العام تزامن المناسبة مع العشر الأواخر من رمضان، حيث تتجلى نفحات ليلة القدر في أجواء إيمانية خاصة، مما يضفي على الاحتفال بعدًا روحانيًا فريدًا.

ورغم أن مظاهر الاحتفال بعيد الأم تتشابه في كثير من الدول العربية، حيث يُكرَّم رمز العطاء والتضحية بالهدايا والورود، فإن بعض الدول حول العالم تعتمد طرقًا غريبة ومميزة للاحتفال بهذه المناسبة.

احتفالات غير تقليدية في دول العالم

ففي اليابان يُطلق اليابانيون على عيد الأم اسم "هاهانوهاي"، ويتميز احتفالهم بتقديم الأبناء أطباقهم المفضلة للأمهات، فضلًا عن اختيارهم لزهور القرنفل الأحمر تعبيرًا عن الحب، كما تُقام مسابقات فنية لتكريم الأمهات، حيث تُمنح للفائزين رحلات سياحية برفقة والداتهم.

وبأسلوب غير مألوف، يتسلل الأبناء في كرواتيا إلى غرفة الأم أثناء نومها، ويقومون بتقييدها، لتستيقظ صباحًا وتجد إلى جوارها الهدايا التي تحلم بها.

وفي الولايات المتحدة: يُعد عيد الأم ثالث أكبر عطلة بعد الكريسماس وعيد الشكر، إلا أنه يتميز بانخفاض مبيعات البطاقات والزهور مقارنة بالمناسبات الأخرى.

ويحرص الأبناء في الهند على منح الأمهات يومًا من الراحة، حيث يُطلب منهن الاسترخاء بعيدًا عن المطبخ، بينما يتكفل الأبناء بإعداد الطعام وتقديم الهدايا والزهور.

وفي تايلاند تتجلى الاحتفالات في حفلات موسيقية ضخمة، إلى جانب ولائم تضم أشهى المأكولات والحلوى، في لقاء يجمع الأمهات بأبنائهن وسط أجواء من الفرح.

ويعمد الأطفال في السويد إلى بيع الزهور البلاستيكية، ثم يستخدمون عائداتها لتنظيم رحلات سياحية للأمهات، كما يُهدونهن الزهور والهدايا.

أما في يوغوسلافيا يقوم الأطفال بربط أمهاتهم مع إشراقة الصباح، ولا يتم فك قيودهن إلا بعد تقديم الهدايا في مشهد طريف يعكس أجواء المرح والمحبة.

وفي إثيوبيا يستمر الاحتفال على مدار ثلاثة أيام متواصلة، حيث تتولى الفتيات إعداد الخضروات، بينما يتكفل الأولاد بتحضير اللحوم والحلوى، لينتهي اليوم برقصة جماعية تجمع الأمهات بأبنائهن.

وفي تايوان يُنظر إلى عيد الأم كاحتفال مقدس، حيث تُقام كرنفالات ضخمة وحفلات تتميز بالفخامة.

الأمم المتحدة: يُعَد هذا اليوم عطلة رسمية، تتجمع خلاله الأسر في احتفالات خاصة، حيث يُقدم الأبناء الهدايا والورود للأمهات تقديرًا لدورهن العظيم.

تتباين طرق الاحتفال بعيد الأم حول العالم، إلا أن القاسم المشترك بينها جميعًا هو الاحتفاء بتضحيات الأمهات ودورهن المحوري في حياة أبنائهن، في مشهد عالمي يعكس أسمى معاني الحب والتقدير.