"كنت بدافع عنه".. ننشر أقوال المتهم بقتل نجل عمه بالجيزة

"كنت بدافع عنه وبحاول احميه''، بتلك الكلمات اعترف المتهم بقتل نجل عمه أمام الجهات المختصة بمنشأة القناطر، حيث قال إنه لم يقصد قتل المجني عليه.

وأوضح المتهم أنه علم أن نجل عمه المجنى عليه، يتشاجر مع جيرانه فتدخل لمنعه ومحاولة تهدئة الوضع، وأثناء محاولته دفع المجنى عليه بعيدًا عن المشاجرة بالقوة، خرجت طلقة من داخل السلاح الناري وأصابت المجني عليه دون قصد.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل شاب رميا بالرصاص في منشأة القناطر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شاب بقتل نجل عمه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.