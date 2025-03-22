ننشر أقوال سيدة اتهمت عمال مركز علاج إدمان بقتل نجلها

أدلت سيدة بأقوالها اتهم 3 أشخاص تابعين لمركز علاج إدمان بقتل نجلها خنقا داخل منزله بمنطقة أوسيم.

وقالت إن نجلها المجني عليه مدمن للمخدرات منذ ٢٥ عامًا وكثيرًا ما أقنعته للخضوض للعلاج لكنه كان يرفض.

وأضافت الأم، أنها اتفقت مع مركز لعلاج الإدمان لأخذ نجلها بالقوة ووضعه داخل المركز لحين التعافي، وحينما وصلوا قاموا بتكتيف نجلها بالقوة وفوجئت بأنه فقد النطق بين أيديهم.

وطلبت النيابة العامة التحريات حول الواقعة كما أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لتشريحها وطلبت تقريرا مفصلا حول ملابسات الوفاة.

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة مسنة تفيد بوفاة نجلها داخل منزله عقب اعتداء ثلاثة أشخاص عليه.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، حيث عثر على جثة الشاب وبها آثار خنق حول الرقبة، بإجراء التحريات، تبين أن والدته طلبت مساعدة مركز لعلاج الإدمان لإنقاذ نجلها الذي يعاني من الإدمان وانفصام في الشخصية.

كشفت التحريات أن الشاب قاوم الأشخاص الثلاثة أثناء محاولة اصطحابه، مما دفعهم للضغط على رقبته في محاولة للسيطرة عليه، لكنه فارق الحياة، وأقنعوا والدته بأنهم قاموا بتخديره قبل أن يفروا هاربين.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.