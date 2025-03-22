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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل نشوب حريق بمبنى ملحق بكنيسة في إمبابة

أرشيفية
أرشيفية
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تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق بمبنى ملحق بكنيسة بإمبابة.

وكشفت المعاينة عن وجود مخزن أخشاب أسفل عقار مكون من ٧ طوابق نشب بداخله الحريق وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

كانت البداية بتلقي الحماية المدنية بالجيزة إخطارا بوجود حريق بجوار كنيسة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

على الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء وانتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أن الحريق نشب بمبنى ملحق بالكنيسة داخل مخزن أخشاب.

ونجحت الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق وإخماده وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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