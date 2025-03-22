جيش الاحتلال يُبلغ عائلات في مخيم طولكرم بإخلاء منازلهم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أبلغ عائلات بمحيط "حارة المقاطعة" في مخيم طولكرم بإخلاء منازلهم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية التي جابت شوارع المخيم.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، استشهد 5 أطفال فلسطينيين وأصيب عدد من المواطنين إثر استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة المشهراوي بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما شنت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

ونفذ الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت شمالي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على موقع البحرية، عند دوار الـ17 في دير البلح وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى وبلدات غرب سلفيت، فاقتحم كلا من: رافات، الزاوية، مسحة، بديا، وجابت شوارعها وسط إطلاق قنابل الصوت صوب المواطنين.