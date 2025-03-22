استمرار حبس المتهم بالاتجار في المخدرات بكرداسة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح شمال الجيزة استمرار حبس المتهم بالاتجار فى المخدرات ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت معلومات وردت إلى المقدم محمد السعودي، رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة المركز وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وامكن ضبطه بحوزته 2000 كيس من مخدر البودر و2 كيس من مخدر الآيس وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.