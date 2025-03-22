طلق ناري أدى للوفاة.. مناظرة النيابة لشاب قتله نجل عمه

تجري النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة التحقيقات بشأن مقتل شاب على يد نجل عمه، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

وناظرت النيابة العامة جثة المجنى عليه وتبين أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة بطلق ناري بالجسد أدى إلى الوفاة.

وأمرت النيابة العامة بعرض جثمان المجنى عليه على الطب الشرعي لتشريحها وطلبت تقرير مفصل عن ملابسات الوفاة وكيفية حدوثها.

كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية لبيان ملابسات الواقعة، وأمرت بحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بمقتل شاب في منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام شاب بقتل نجل عمه، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.