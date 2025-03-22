رويترز: ترامب يلغي التصاريح الأمنية لكامالا هاريس وهيلاري كلينتون وآخرين

أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إلغاء التصاريح الأمنية الخاصة بنائب الرئيس السابق جو بايدن كامالا هاريس وهيلاري كلينتون، إضافة إلى شخصيات أخرى.

وأمس الجمعة، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتصريحات شملت عدة قضايا بارزة، من بينها انتقاده للقضاء الأمريكي، وثقته في الملياردير إيلون ماسك، وإصراره على فكرة ضم كندا إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى استعداد بلاده للحرب مع الصين، وواقع حلف الناتو، والصراع الروسي الأوكراني.

وفيما يتعلق بالسلطة القضائية، أكد ترامب أنه فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بناءً على وعوده بترحيل المجرمين، مشيرًا إلى أنه لا يحق لأي قاضٍ منع تنفيذ ذلك، في إشارة إلى حكم سابق أصدره قاضٍ فدرالي بمنع تنفيذ أمر رئاسي بطرد مجموعات من المهاجرين.

كما عبر ترامب سابقًا عن انزعاجه من تدخل القضاة الفدراليين، معتبرًا أن بعضهم يتبنى توجهات ليبرالية تهدف إلى إعاقة تنفيذ سياساته، مضيفًا أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصلاحيات لا ينبغي أن يتدخل فيها القضاء.