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السبت 22 مارس 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مستقبل وطن المنيا يطلق القوافل الغذائية المتحركة بكافة المراكز.. صور

مستقبل وطن المنيا
مستقبل وطن المنيا يطلق القوافل الغذائية المتحركة بكافة
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استمرارا للدور الخدمي والمجتمعي لحزب مستقبل وطن وتنفيذا لخطة أنشطة وفعاليات شهر رمضان المعظم التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، أطلقت أمانة العمل الجماهيري بأمانة محافظة المنيا "القوافل الغذائية المتحركة" لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة ومدعومة.

وأتى ذلك تحت إشراف النائب محمد نشأت العمدة أمين المحافظة وحضور وليد عبدالقوي أمين تنظيم المحافظة ونهي الطوخي أمين العمل الجماهيري، بأمانة المحافظة.

تم تنفيذ القوافل بمركز المنيا وبندر المنيا ومركز أبوقرقاص،ومركز سمالوط  بحضور أمناء العمل الجماهيري وأمناء الشباب 

وشملت القوافل علي كميات كبيرة وأصناف متنوعة  من المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بدعم من أمانة العمل الجماهيري.

ولاقت القوافل إقبالا كثيفا من المواطنين الذين استفادوا من القوافل واشادوا بدور الحزب الخدمي والمجتمعي ودعمه لهم.

جدير بالذكر أن تلك القوافل سيتم تنفيذها في كافة المراكز والأقسام بصفة دورية خلال الفترة المقبلة.

وأكد النائب محمد نشأت العمدة أن الحزب مستمر في تنفيذ المبادرات الخدمية والمجتمعية في كافة المجالات دعما للوطن والمواطن وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

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