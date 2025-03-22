ردده الآن لعلها تكون ليلة القدر.. دعاء اليوم الـ22 من شهر رمضان 2025

تقدم «البوابة نيوز» أدعية يومية طوال شهر رمضان المبارك بحروف نورانية من آيات القرآن الكريم راجين من الله الاستجابة بالرحمة والمغفرة والعتق من النار.

اللهم اعتقنا من النار يارب، اللهم بلغنا ليلة القدر يارب، اللهم تقبل من الصيام والقيام والصلاة والإطعام والذكر والدعاء يارب، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفوعنا يارب، اقبل توبتنا يارب، اللهم نور قلوبنا بالإيمان يارب، اللهم ارزقنا محبتك لنا يارب، اللهم ارزقنا ما يسترنا ويكفينا ويفيض ونزكى ونتصدق بأمرك من خزائنك يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم (إِنَّ ٱلۡمُسۡلِمِينَ وَٱ لۡمُسۡلِمَٰتِ وَٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡقَٰنِتِينَ وَٱلۡقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّـٰدِقِينَ وَٱلصَّـٰدِقَٰتِ وَٱلصَّـٰبِرِينَ وَٱلصَّـٰبِرَٰتِ وَٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّـٰٓئِمِينَ وَٱلصَّـٰٓئِمَٰتِ وَٱلۡحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمۡ وَٱلۡحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَا ٱللَّهَ كَثِيرٗا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغۡفِرَةٗ وَأَجۡرًا عَظِيمٗا (35) وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٖ وَلَا مُؤۡمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمۡرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أَمۡرِهِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلَٰلٗا مُّبِينٗا (36) ) صدق الله العظيم.

اللهم ارحمنا واغفر لنا فى رمضان شهر الرحمة والغفران يارب، اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وانصرنا على اعداءنا يارب، اللهم نعوذ بكلماتك التامة من هامة لا مة يارب، اللهم احفظنا من فوقنا وعن يميننا وعن شماءلنا ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا يارب، اللهم اجعلنا مسلمين مؤمنين قانتين صادقين صابرين حافظين الفروج ذاكرين لك يارب، اللهم اهدنا الى رضاك والجنة يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَإِذۡ تَقُولُ لِلَّذِيٓ أَنۡعَمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَأَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِ أَمۡسِكۡ عَلَيۡكَ زَوۡجَكَ وَٱتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخۡفِي فِي نَفۡسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبۡدِيهِ وَتَخۡشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخۡشَىٰهُۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيۡدٞ مِّنۡهَا وَطَرٗا زَوَّجۡنَٰكَهَا لِكَيۡ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ حَرَجٞ فِيٓ أَزۡوَٰجِ أَدۡعِيَآئِهِمۡ إِذَا قَضَوۡاْ مِنۡهُنَّ وَطَرٗاۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ مَفۡعُولٗا (37) مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنۡ حَرَجٖ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُۥۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوۡاْ مِن قَبۡلُۚ وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا (38) ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَٰلَٰتِ ٱللَّهِ وَيَخۡشَوۡنَهُۥ وَلَا يَخۡشَوۡنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا (39) ) صدق الله العظيم.

اللهم اجعلنا من عبادك المقربين يارب، اللهم لك الشكر والحمد على نعمك علينا يارب، اللهم حببنا فى الايمان بك يارب، اللهم يا عالم السر وما يخفى يا عالم الغيب والشهادة اجعلنا نخشاك فى السر والعلن يارب، اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم ووساوسه وشروره يارب، اللهم نعوذ بك من شرور الانس والجن يارب، وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّـۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا (40) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكۡرٗا كَثِيرٗا (41) وَسَبِّحُوهُ بُكۡرَةٗ وَأَصِيلًا (42) هُوَ ٱلَّذِي يُصَلِّي عَلَيۡكُمۡ وَمَلَـٰٓئِكَتُهُۥ لِيُخۡرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّورِۚ وَكَانَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ رَحِيمٗا (43) تَحِيَّتُهُمۡ يَوۡمَ يَلۡقَوۡنَهُۥ سَلَٰمٞۚ وَأَعَدَّ لَهُمۡ أَجۡرٗا كَرِيمٗا (44) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرۡسَلۡنَٰكَ شَٰهِدٗا وَمُبَشِّرٗا وَنَذِيرٗا (45) وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذۡنِهِۦ وَسِرَاجٗا مُّنِيرٗا (46)) صدق الله العظيم.

اللهم اجعلنا ممن يتبع الدين الصحيح وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يارب، اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وأمنا فى أوطاننا يارب، اللهم ارضى عنا يارب، اللهم أخرجنا من كل أزمة أشد بأسا يارب، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يارب، اللهم فوضنا أمرنا إليك نطلب عدلك يارب، اللهم إقبل منا الدعاء يارب، اللهم تفضل علينا بكرمك ولا تحوجنا للناس، وصلى اللهم على سيدنا محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم ( وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضۡلٗا كَبِيرٗا (47) وَلَا تُطِعِ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَدَعۡ أَذَىٰهُمۡ وَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلٗا (48) يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحٗا جَمِيلٗا (49) ) صدق الله العظيم.

اللهم افتح بينى وبين كل من اقصده يارب، اللهم الحمد لك يا مالك الملك ورافع السموات بلا عمد، اللهم سبحانك آتنا الحكمة ورجاحة العقل يارب، اللهم انصر مصر على أعدائها وأرسل علينا جنودك لحماية مصر من كل شر يارب، اللهم اجعلنا نعطف على كبار السن والأطفال الصغار والنساء المعيلات وذوى الاحتياجات الخاصة ونرعى الضعفاء تقربا اليك يارب، اللهم انصر اهل فلسطين على الصهاينة يارب، وصلى اللهم على سيدنا وسلم وبارك.

بسم الله الرحمن الرحيم ( ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَهُ ٱلۡحَمۡدُ فِي ٱلۡأٓخِرَةِۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ (1) يَعۡلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا يَخۡرُجُ مِنۡهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعۡرُجُ فِيهَاۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلۡغَفُورُ (2) وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأۡتِينَا ٱلسَّاعَةُۖ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأۡتِيَنَّكُمۡ عَٰلِمِ ٱلۡغَيۡبِۖ لَا يَعۡزُبُ عَنۡهُ مِثۡقَالُ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَآ أَصۡغَرُ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡبَرُ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ (3) لِّيَجۡزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّـٰلِحَٰتِۚ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُم مَّغۡفِرَةٞ وَرِزۡقٞ كَرِيمٞ (4) وَٱلَّذِينَ سَعَوۡ فِيٓ ءَايَٰتِنَا مُعَٰجِزِينَ أُوْلَـٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مِّن رِّجۡزٍ أَلِيمٞ (5) ) صدق الله العظيم.

اللهم احفظ مصر وشعبها ورئيسها وجيشها وشرطتها ووحدة صف الأزهر والكنيسة يارب، اللهم احفظ مصر وأرضها وحدودها ومزارعها ومصانعها وشبابها وأطفالها ونسائها يارب، اللهم احفظ مصر وسمائها ومياهها وخيراتها ومواردها واموالها ونعمك عليها يارب، اللهم انصر مصر على كل من أراد بها شر يارب، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وسلم وبارك.