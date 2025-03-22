ويتكوف: إسرائيل دمرت القدرات الدفاعية لإيران

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن إسرائيل تمكنت من تدمير القدرات الدفاعية لإيران، مؤكدًا أن طهران لن تكون قادرة على تحمل أي استخدام مفرط للقوة من قبل الولايات المتحدة.

وأضاف ويتكوف أن أمريكا لا تهدد إيران باستخدام القوة في الوقت الحالي، لكنه أشار إلى أن الإدارة الإيرانية يجب أن تبحث عن حل دبلوماسي مع واشنطن لتجنب التصعيد.

وتابع: "رسالة ترامب لإيران تهدف لاتفاق يسمح لها بالعودة للمجتمع الدولي .. ترامب لا يريد الحرب لكنه سيستخدم الخيار العسكري لمنع وقوعها ".

وصف ويتكوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أقوى رجل عرفه في حياته، مشيدًا بسياساته الحازمة تجاه إيران خلال فترة رئاسته.

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن إسرائيل تطالب حماس بنزع سلاحها كجزء من أي تسوية مستقبلية، مشيرًا إلى أنه يمكن للجماعة البقاء في غزة لفترة قصيرة بعد ذلك.

وأكد ويتكوف أن حماس تسعى للبقاء في غزة والاستمرار في حكم القطاع، معتبرًا أن هذا الأمر غير مقبول من وجهة النظر الإسرائيلية.

وأضاف: "نحن الآن في مفاوضات لإيقاف الغارات الإسرائيلية على غزة من أجل الوصول لحل عبر الحوار". وأشار إلى أن غزة تحتاج ما بين 15 إلى 20 عاما لإعادة إعمارها.

وفيما يخص العلاقات السياسية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، قال ويتكوف أن خيار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأول مع إيران هو الدبلوماسية، ويمكن التوصل لحل دبلوماسي مع إيران.