بمشاركة 3000 شخص.. إفطار جماعي بنادي الحوار الرياضي بالمنصورة

شهد نادي الحوار الرياضي بمدينة المنصورة برئاسة المحاسب إيهاب صفوت فودة، والتابع لمديرية الشباب والرياضة إفطار جماعي لأسر أعضاء النادي، لعدد يقرب من 3000 شخص، وأقيم على الممشى الجديد في النادي أمام النيل مباشرة.

وفي جو من البهجة والفرحة وتعليق زينة رمضان والفوانيس في النادي. وجاء ذلك بحضور إيهاب فودة رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور هيثم البدويهي مدير عام النادي، والدكتور حسام الهلالي عضو مجلس إدارة النادي.

وحرصت الأسر على التقاط الصور، مع إيهاب فودة رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، وامتد الطاولات مقسمة على صفين بطول الممشى وكل صف شمل صقين فرعيين بما يقرب من عدد 200 كرسي لكل، وشملت الوجبات صدور فراخ وكفته وأرز بسمتي

وكما تفاجأ أعضاء النادي بوضع دوكيوم زينة في مكان الإفطار.

وكما وضع لافتات ديكور رمضان كريم، وكما أسعد الحاضرين حضور فرقة شهيرة للإنشاد الديني، توسطت الإفطار لتضفي، جو من البهجة والسعادة على الإفطار، وحرص الحاضرين وأسرهم، أن يلتقطوا صورًا مع الفرقة وتصويره فيديو بالهواتف، وعقب الإفطار أقيمت فقرة مسابقات للحضور وتوزيع جوائز يحضور رئيس النادي والأعضاء مجلس.