أغاني عيد الأم.. كاظم الساهر يطرح «أمي» مع جنات

طرح المطرب كاظم الساهر أغنية بعنوان «أمي» بالتعاون مع الفنانة جنات احتفالا بعيد الأم عبر موقع الفيديوهات"يوتيوب" باللغة العربية الفصحى.

أغنية «أمي» يقدمها كاظم وجنات من ‎كلمات وموسيقى وألحان كاظم الساهر وتوزيع ومكساج هشام نياز.

وتقول كلمات أغنية "أمي": "أمي أمي أمي أمي

من مثلها أمي أنا

فديتها من مثلها

روح وقلب ذهب

أحبها أحبها

من بعد ربي حبها

إلى فؤادي الأقرب

شمعة عمري الملهمة

رغم الليالي المظلمة

والسنوات المؤلمة

راضية مبتسمة

ظلت معي حبيبة

صديقة طبيبة

بصبرها عجيبة عجيبة

لا تشتكي لا تعتب

يا أمي يا أمي".