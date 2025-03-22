عائشة بن أحمد ومكي يكتشفان جريمة قتل في الحلقة 6 من «الغاوي»

دارت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل “الغاوي” عندما قامت فاطمة، الفنانة عائشة بن أحمد، بالاتصال بـ شمس، أحمد مكي، لتخبره أن الكاميرات صورتهم أثناء خروجهم من العمارة بعد مشاجرتها مع أحد الأشخاص بسبب قطة، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة.

واكتشفت عائشة الشخص الذي اختطف نجل الرجل الذي توجد معه الساعة، وقالت لشمس أنها تشك في الأستاذ مسعد، محمود عبد المغني، وبالفعل بدأوا بمراقبته وتعقبه.

وعندنا وصل فاطمة وشمس لأحد الأماكن للبحث عن الأستاذ مسعد، يكتشفوا مقتل الطفل المختطف، ويقوم أحمد مكي بالتدخل وتقيد الجناة ثم إبلاغ الشرطة.

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".