«وتقابل حبيب» الحلقة 21| نيكول سابا تضغط على خالد سليم للانضمام لأعمالها في المافيا

شهدت الحلقة 21 من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا تصاعدًا في الأحداث بشكل كبير.

وخلال أحداث الحلقة 21 من المسلسل تواجدت "رقية" مع يوسف وخالد باجتماع واحد في فيلا يوسف وحاولت رقية وخالد الضغط على يوسف لقبول العمل معا في الأعمال العالمية التي ثبت أنها ضمن نشاط المافيا العالمية، وحاول يوسف التأكيد على خطورة ما يفعلون إلا أن رقية أكدت أنه لا توجد أعمال قوية ذات عائد قوي دون مخاطرة لكن الأهم أن تكون محسوبة وهي تحسب خطواتها بقوة.

يترك يوسف الجلسة وتتحدث رقية وخالد عن قبوله للعمل معهما بعد معرفة كل تلك التفاصيل لتؤكد رقية أنها تعرف يوسف جيدا وهو الآن في مرحلة التفكير ومن المؤكد أنه سيقبل بالأمر ولن يعارضها على الإطلاق.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وكريم فهمي وخالد سليم وبسنت شوقي ومحمود ياسين وأنوشكا وصلاح عبد الله وإنجي كيوان وأحمد عبد الله والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري وإنتاج "سينرجي".