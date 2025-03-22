بسبب إدمانه للمخدرات.. كواليس العثور على جثة عاطل مشنوقا بالبدرشين

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة عاطل شنق نفسه داخل منزله بالبدرشين، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاته، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مدمن مخدرات

أفادت التحقيقات أن الشاب المتوفي والذي يدعى “عبدالله م”، عاطل يبلغ من العمر ١٩ سنة، هو من قام بشنق نفسه، حيث أعد حبلًا وعلقه بجنش في سقف غرفة نومه، وذلك بسبب مروره بحالة نفسية جراء تعاطي المخدرات.

مدمن مخدرات يشنق نفسه

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها إقدام شاب على إنهاء حياته بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفي مدمن مواد مخدرة وقام بشنق نفسه هربًا من جحيم الإدمان، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.