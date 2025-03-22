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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن.. سماع دوي انفجارات عنيفة جنوب الحديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم السبت، أن هناك دوي انفجارات عنيفة هزت جنوب محافظة الحديدة في اليمن.

وأعلن الناطق باسم جماعة الحوثي أن قواتهم استهدفت قطعًا بحرية عسكرية ترافق حاملة الطائرات الأمريكية "هاري إس. ترومان" في البحر الأحمر.

كما أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار بن غوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي، في إطار عملياتها العسكرية المستمرة ضد أهداف إسرائيلية. 

ويوم الخميس الماضي، أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن القوات الأمريكية شنت 7 غارات استهدفت مخازن الحوثيين في مديرية زبيد جنوبي الحديدة.

وأعلنت جماعة الحوثي، مقتل 16 من مقاتليها خلال ما أسمته بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، جاء ذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية. 

ويوم الإثنين الماضي، قالت جماعة الحوثي في ​​اليمن، إنها أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على حاملة طائرات أمريكية وسفنها الحربية ردا على الضربات الأمريكية على اليمن.
وقالت الجماعة إن حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان كانت من بين أهداف الهجوم.

دوي انفجارات اليمن الحوثيون جنوب الحديدة