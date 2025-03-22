قتلوه أمام أمه.. تفاصيل مصرع مدمن على يد 3 أشخاص بأوسيم

فتحت جهات التحقيق بالجيزة، تحقيقات موسعة حول واقعة اتهام ثلاثة أشخاص بقتل مدمن بمنزله بأوسيم، أثناء محاولتهم اصطحابه إلى مركز لعلاج الإدمان ولازو بالقرار، وكلفت الطب الشرعي بإجراء الصفة التشريحية للجثة وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بدفنه، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

خنقوه أمام أمه

أفادت أقوال والدة المجني عليه أمام جهات التحقيق وما أكدته تحريات المباحث، أن نجلها والبالغ من العمر ٤٢ عامًا كان يعاني من مرض نفسي، وعكف على تناول المخدرات لفترة طويلة، ومن ثم أتى ثلاث أشخاص لاصطحابه لأحد مراكز علاج الإدمان، وحينما قاومهم قامو بخنقه وبعدما فقد النطق أخبرني أنهم أعطوه حقنه مخدره وفرو هاربين.

كسر في القصبة الهوائية

وتبين من خلال التقرير المبدئي للكشف الظاهري لجسد المجني عليه، وجود كسر في قصبة العنق، نتيجة الضغط على العنق أدى إلى اختناق الضحية ومن ثم وفاته.

أمرت جهات التحقيق بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة، لمعرفة هوية المتهمين، كما أمرت بالتأكد من أن المتهمين تابعين لأحد مراكز علاج الادمان.

مصرع مدمن على يد 3 أشخاص

تلقى ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من سيدة مسنة تفيد بوفاة نجلها داخل منزله عقب اعتداء ثلاثة أشخاص عليه.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، حيث عثر على جثة الشاب وبها آثار خنق حول الرقبة، بإجراء التحريات، تبين أن والدته طلبت مساعدة مركز لعلاج الإدمان لإنقاذ نجلها الذي يعاني من الإدمان وانفصام في الشخصية.

كشفت التحريات أن الشاب قاوم الأشخاص الثلاثة أثناء محاولة اصطحابه، مما دفعهم للضغط على رقبته في محاولة للسيطرة عليه، لكنه فارق الحياة، وأقنعوا والدته بأنهم قاموا بتخديره قبل أن يفروا هاربين.

وتكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهمين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.