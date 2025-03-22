جمهور «هل هلالك» يردد أغاني المديح النبوي مع صوت أحمد الكحلاوي.. صور

انطلقت فعاليات الليلة الخامسة عشرة من النسخة التاسعة لبرنامج "هل هلالك"، الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، مساء أمس الجمعة على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة فى رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور".

وقضى جمهور برنامج "هل هلالك" وقتا ممتعا مع صوت مداح الرسول المنشد أحمد الكحلاوي، الذي أحيا الليلة الخامسة عشرة من النسخة التاسعة للبرنامج، وقدم مجموعة من الأغاني الدينية والمديح النبوي، إلى جانب أغانى فى حب الأم والبر بها، منها: "نور النبي هل علينا، قمر سيدنا النبي. لأجل النبي، سلام الله عليك يا رسول الله، أمي يا أجمل غنوة، طلع البدر علينا"، وذلك بمصاحبة فرقته الموسيقية.

وقدمت منصة "غناوي زمان" للفنان عبدالرحمن عبدالله والفنانة أمنية النجار، عدد من الدويتهات الشهيرة والتى تفاعل معها الجمهور، أما منصة "مزيكا" التى يقدمها عازف الكمان الفنان عمرو درويش، فقد عزف مجموعة من المقطوعات الموسيقية لأغاني كبار نجوم الطرب.

وترسيخا لهويتنا، وكالمعتاد كل عام تبدأ فعاليات اليوم بمشاركة من البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، حيث يعرض مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الدكتور أسامة محمد علي، رائعة الشاعر صلاح جاهين والموسيقار سيد مكاوى، عرض العرائس الشهير أوبريت "الليلة الكبيرة" لمدة ٢٠ ليلة عرض متتالية.

وانطلاقا من الاهتمام بالطفل وتنمية مهاراته الفنية، يتضمن برنامج هل هلالك يوميا "ركن الطفل"، الذى يشمل ورش رسم وأشغال فنية تحت إشراف الفنانة سها كحيل، وذلك طوال فترة إقامة البرنامج.

يشار إلى أن وزارة الثقافة تهدي فعاليات النسخة التاسعة لبرنامج هل هلالك مجانا للجمهور، ويفتح القطاع أبواب مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون للجمهور فى الثامنة مساء طوال فترة إقامة البرنامج، والتى تستمر حتى يوم ٢٦ مارس الجاري.