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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد مباراة الفراعنة المقبلة أمام سيراليون

منتخب مصر
منتخب مصر
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يواجه منتخب مصر، الأول لكرة القدم نظيره منتخب سيراليون فى التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر لكرة القدم فوزًا مهمًا بهدفين دون رد أمام منتخب إثيوبيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

أحرز الهدفين كلا من: محمد صلاح في الدقيقة 30، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 40.

جاء تشكيل المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي
محمد هاني
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم 
محمود تريزيجيه 
مروان عطية 
حمدي فتحي 
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
عمر مرموش 
أسامة فيصل.

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