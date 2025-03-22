ويتكوف: حماس تريد البقاء في غزة وحكم القطاع وهذا أمر غير مقبول

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن إسرائيل تطالب حماس بنزع سلاحها كجزء من أي تسوية مستقبلية، مشيرًا إلى أنه يمكن للجماعة البقاء في غزة لفترة قصيرة بعد ذلك.

وأكد ويتكوف أن حماس تسعى للبقاء في غزة والاستمرار في حكم القطاع، معتبرًا أن هذا الأمر غير مقبول من وجهة النظر الإسرائيلية.

وأضاف: "نحن الآن في مفاوضات لإيقاف الغارات الإسرائيلية على غزة من أجل الوصول لحل عبر الحوار".

أصدرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بيانًا مشتركًا تدعو فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

وأشار البيان إلى أن استمرار القتال في قطاع غزة، سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى والمصابين، بينهم مدنيون فلسطينيون وأسرى.

وأضاف: "نطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لغزة".

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ما يتسبب في تزايد مستمر لأعداد الشهداء والمصابين إضافة إلى المفقودين تحت ركام المباني المنهارة جراء القصف.

واستشهد 5 أطفال فلسطينيين وأصيب آخرين إثر استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة المشهراوي بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما شنت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.