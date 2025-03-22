منتخب مصر يستمر في تصدر مجموعته بعد الفوز على إثيوبيا

يواصل المنتخب المصري تحقيق الانتصارات بعد فوزه علي إثيوبيا ويستمر منتخب مصر في تصدره للمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد الفوز بثنائية نظيفة على إثيوبيا فى المباراة التى جمعتهما، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لـ كأس العالم 2026، وأقيمت على ملعب العربي الزاولي بالمغرب.

ويتصدر المنتخب الوطنى مجموعته برصيد 13 نقطة وحل منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط.

جاء تشكيل المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

محمود تريزيجيه

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

عمر مرموش

أسامة فيصل.

على دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.