استعدادًا لـ بتروجيت.. «بيسيرو» يزيد من الحمل البدني و«فتوح» يخضع للعلاج

رفض البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إراحة اللاعبين بعد الأداء الذي قدموه فى المباراة السابقة أمام الجونة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق فى أولى خطواته بكأس عاصمة مصر.

الزمالك يفشل فى أول اختبار بكأس عاصمة مصر

والتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع نظيره الجونة، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر، والذى انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

سجل هدفى اللقاء، اللاعب علي الزهدي لاعب الجونة في الدقيقة 59 من المباراة، لكن محمود حمدي "الونش" أدرك التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

بيسيرو يزيد من الحمل البدني قبل مواجهة بتروجيت

وبدأ بيسيرو فى قيادة فريقه للاستعداد لمواجهة بتروجيت يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات كأس الرابطة المصرية، والخوض فى منافسة جديدة.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة بيسيرو، قد رفض منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية عقب خوض مباراة الجونة يوم الأربعاء الماضي.

وقرر المدير الفني خوض الفريق لتدريباته عصر أول أمس الخميس على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة بتروجيت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وحرص البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك علي تجهيز اللاعبين بدنيا وفنيا ودراسة المنافس جيدا خوفا من مفاجآت بطولة كأس الرابطة، كما طالب المدير الفني اللاعبين بطي أحداث مباراة سموحة التى أقيمت أمس ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر.

وتعرض أحمد فتوح لاعب الزمالك للإصابة فى مواجهة الجونة، وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم عن تفاصيل إصابته.

وفتوح يخضع للعلاج التحفظي في مواجهة آلام الركبة

وكشف الجهاز الطبى عن إصابة فتوح قائلًا: أحمد فتوح يعاني من آلام متكررة وتورم في الركبة، وتم الاستقرار على عدم خضوع اللاعب لعملية جراحية بعد استشارة أكبر الأطباء في ألمانيا، وتأكيدهم بعدم حاجة اللاعب للخضوع لجراحة في الوقت الحالي.

وأضاف الدكتور محمد أسامة أنه تم الاتفاق على خضوع أحمد فتوح لعلاج تحفظي وقام بأداء تدريبات تأهيلية حتى تحسنت حالته في الساعات الأخيرة، وسيستطيع اللاعب المشاركة في المباريات بصورة طبيعية، على أن يتم تقييم حالته في نهاية الموسم لمعرفة مدى حاجته للتدخل الجراحي من عدمه.