اتحاد السلة يكشف عن موعد مباراة الزمالك والأهلي ببطولة دوري السوبر

تلقى نادي الزمالك، إخطارًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة السلة، يفيد بموعد مواجهة الفريق الأول بالقلعة البيضاء مع نظيره الأهلي في الجولة الثانية عشر للدور الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

وتقرر إقامة مباراة الزمالك والأهلي يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساء، على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

ويستعد الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، لمواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم الجمعة، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدور الترتيبي لبطولة دوري السوبر.

ويتكون الجهاز الفني لسلة الزمالك من: "كورو سيجورا مديرًا فنيًا، جونزالو هيرمو سو مدربًا مساعدًا، محمد السحرتي مدربًا مساعدًا، إسلام جمعة طبيبًا، ومحمد سعيد مخططًا للأحمال، ومصطفى محسن مديرًا إداريًا".