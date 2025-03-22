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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا.. غارات إسرائيلية جديدة على مطار تدمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت مطار تدمر في وسط سوريا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية استراتيجية في مدينة تدمر وسط سوريا.

وأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام سورية، بسماع دوي خمسة انفجارات في ريف دمشق، دون تحديد أسبابها حتى الآن.

ويوم الأربعاء الماضي، أغارت طائرات إسرائيلية على موقع عسكري في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن "ضربات جوية إسرائيلية استهدفت كتيبة صواريخ" قرب مدينة حمص، لافتا الى سماع دوي انفجارات في المنطقة. ولم ترد معلومات بحسب المعطيات الأولية عن وقوع خسائر بشرية وفق المرصد.

سوريا استهداف مطار تدمر وسط سوريا طيران الجيش الإسرائيلي