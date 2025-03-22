سوريا.. غارات إسرائيلية جديدة على مطار تدمر

أفادت قناة العربية الإخبارية، اليوم السبت، أن الطيران الحربي للجيش الإسرائيلي شن غارات جوية استهدفت مطار تدمر في وسط سوريا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذه ضربات جوية استهدفت مواقع عسكرية استراتيجية في مدينة تدمر وسط سوريا.

وأمس الجمعة، أفادت وسائل إعلام سورية، بسماع دوي خمسة انفجارات في ريف دمشق، دون تحديد أسبابها حتى الآن.

ويوم الأربعاء الماضي، أغارت طائرات إسرائيلية على موقع عسكري في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن "ضربات جوية إسرائيلية استهدفت كتيبة صواريخ" قرب مدينة حمص، لافتا الى سماع دوي انفجارات في المنطقة. ولم ترد معلومات بحسب المعطيات الأولية عن وقوع خسائر بشرية وفق المرصد.