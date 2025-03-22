بيان فرنسي بريطاني ألماني: ندعو للعودة الفورية لوقف النار في غزة

أصدرت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بيانًا مشتركًا تدعو فيه إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددة على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

وأشار البيان إلى أن استمرار القتال في قطاع غزة، سيؤدي إلى ارتفاع أعداد القتلى والمصابين، بينهم مدنيون فلسطينيون وأسرى.

وأضاف: "نطالب إسرائيل بالسماح بدخول المساعدات لغزة".

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، ما يتسبب في تزايد مستمر لأعداد الشهداء والمصابين إضافة إلى المفقودين تحت ركام المباني المنهارة جراء القصف.

واستشهد 5 أطفال فلسطينيين وأصيب آخرين إثر استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة المشهراوي بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما شنت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت شمالي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على موقع البحرية، عند دوار الـ17 في دير البلح وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى وبلدات غرب سلفيت، فاقتحم كلا من: رافات، الزاوية، مسحة، بديا، وجابت شوارعها وسط إطلاق قنابل الصوت صوب المواطنين.