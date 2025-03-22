مصر وإثيوبيا.. الفراعنة يحققون الفوز بهدفين دون رد

حقق منتخب مصر لكرة القدم فوزًا مهمًا بهدفين دون رد أمام منتخب إثيوبيا في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

أحرز الهدفين كلا من: محمد صلاح في الدقيقة 30، وأحمد سيد زيزو في الدقيقة 40.

جاء تشكيل المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

محمود تريزيجيه

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

عمر مرموش

أسامة فيصل.

على دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.