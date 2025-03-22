الحوثيون: استهدفنا مطار بن جوريون بصاروخ باليستي

أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ باليستي، في إطار عملياتها العسكرية المستمرة ضد أهداف إسرائيلية.

ويوم الخميس الماضي، أفادت قناة العربية الإخبارية، بأن القوات الأمريكية شنت 7 غارات استهدفت مخازن الحوثيين في مديرية زبيد جنوبي الحديدة.

وأعلنت جماعة الحوثي، مقتل 16 من مقاتليها خلال ما أسمته بـ"معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس"، جاء ذلك حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

ويوم الإثنين الماضي، قالت جماعة الحوثي في ​​اليمن، إنها أطلقت صواريخ باليستية وطائرات مسيرة على حاملة طائرات أمريكية وسفنها الحربية ردا على الضربات الأمريكية على اليمن.

وقالت الجماعة إن حاملة الطائرات يو إس إس هاري إس ترومان كانت من بين أهداف الهجوم.