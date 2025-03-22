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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مودرن سبورت ينجح في خطف نقاط المقاولون بدوري الكرة النسائية

لاعبات مودرن سبورت
لاعبات مودرن سبورت
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نجح فريق الكرة النسائية لنادي مودرن سبورت في تخطي فريق المقاولون العرب وذلك في المباراة التي جمعتهم مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري للسيدات" دوري حسم اللقب ".

حيث فاز مودرن سبورت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وقد أحرز الأهداف كلا من: “هيام عبد الحفيظ - سارة خالد - أمو”، لينجح بذلك مودرن سبورت في خطف نقاط المقاولون.

وكانت قد انطلقت مساء أمس الجمعة، الجولة الرابعة من الدوري لحسم اللقب، وتضمنت مواجهات قوية على رأسها مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، كما يواجه كل من وادي دجلة مع زد، المعادي واليخت مع مسار، المقاولون العرب مع مودرن سبورت، البنك الأهلي مع بيراميدز.

ويتصدر فريق مسار بـ٨٥ نقطة الدوري الجاري يليه الأهلي ووادي دجلة.

الكرة النسائية مودرن سبورت المقاولون العرب الدوري المصري للسيدات