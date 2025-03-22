ads
السبت 22 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا مكاريوس يصلي القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس- ههيا

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس- ههيا، وألقى عظة عن "المرأة الكنعانية" شارك في صلاة القداس القمص أفرايم عدلي وكيل المطرانية، القس مارتيروس يعقوب كاهن الكنيسة.

وانضم بعد صلاة القداس:القس يونان عدلي، القس إبراهيم حنا، القس متاؤس فخري، وقام نيافته بمباركة جميع الشعب الحاضرين، وحضر الانبا مكاريوس  مدارس الأحد وألقى كلمة للأطفال عن القيامة، وقام  بمناسبة عيد الأم بمباركة السيدات في بيت مارجرجس التابع للكنيسة، والقى عظة عن "الأمومة"، وقام بتكريم عدد من السيدات المثاليات بالكنيسة.

 

 


 

الأنبا مكاريوس اسقف المنيا وتوابعها القداس الألهي كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس ههيا المراه الكنعانية