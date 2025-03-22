الأنبا مكاريوس يصلي القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس- ههيا

صلى الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وتوابعها، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس- ههيا، وألقى عظة عن "المرأة الكنعانية" شارك في صلاة القداس القمص أفرايم عدلي وكيل المطرانية، القس مارتيروس يعقوب كاهن الكنيسة.

وانضم بعد صلاة القداس:القس يونان عدلي، القس إبراهيم حنا، القس متاؤس فخري، وقام نيافته بمباركة جميع الشعب الحاضرين، وحضر الانبا مكاريوس مدارس الأحد وألقى كلمة للأطفال عن القيامة، وقام بمناسبة عيد الأم بمباركة السيدات في بيت مارجرجس التابع للكنيسة، والقى عظة عن "الأمومة"، وقام بتكريم عدد من السيدات المثاليات بالكنيسة.



