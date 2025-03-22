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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

هجوم روسي بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم السبت، لهجوم جديد بطائرات مسيرة روسية، ما أدى إلى دوي انفجارات في عدة مناطق بالمدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية.

وأمس الجمعة، شن الجيش الروسي هجوما بالمسيرات على مناطق متفرقة في العاصمة الأوكرانية كييف. وقالت مصادر محلية أوكرانية أن هناك دوي لانفجارات قوية في العاصمة الأوكرانية.

ويوم الإثنين الماضي، أعلنت الدفاعات الجوية الروسية عن إسقاط 57 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فوق عدة مناطق روسية.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية عن اتفاق بين شركات دفاع أوكرانية وأمريكية يهدف إلى إصلاح وتعديل بعض أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم"، فإن هذا التعاون سيتيح للقوات الأوكرانية تسريع استخدام أسلحة حديثة وتعزيز قدراتها الدفاعية بشكل أكثر كفاءة.

من جانبه، أعرب اللواء سيرهي بارانوف، رئيس المديرية العامة للقوات الصاروخية والمدفعية الأوكرانية، عن تفاؤله بتوسيع التعاون بين الشركات الأوكرانية والأمريكية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز القدرات الدفاعية لأوكرانيا.

يأتي هذا التطور في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد الأوروبي عن خطط لتزويد أوكرانيا بما لا يقل عن مليوني طلقة ذخيرة سنويًا، في إطار دعمها العسكري المستمر.

هجوم روسي المسيرات العاصمة الأوكرانية كييف