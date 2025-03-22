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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البنك الأهلي يفوز على بيراميدز 3-1 بدوري الكرة النسائية

لاعبات البنك الأهلي
لاعبات البنك الأهلي
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فاز فريق الكرة النسائية لنادي البنك الأهلي بقيادة الكابتن محمد كمال على نظيره فريق بيراميدز في المباراة التي جمعتهم، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري للسيدات.

حيث فاز البنك الأهلي على منافسه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقد أحرز أهداف البنك الأهلي كلا من نغم النجار ونورهان عاشور وريحانات آلاكي.

 

وكانت قد انطلقت مساء أمس الجمعة، الجولة الرابعة من الدوري لحسم اللقب، وتضمنت مواجهات قوية على رأسها مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، كما يواجه كل من وادي دجلة مع زد، المعادي واليخت مع مسار، المقاولون العرب مع مودرن سبورت، البنك الأهلي مع بيراميدز.

ويتصدر فريق مسار بـ٨٥ نقطة الدوري الجاري يليه الأهلي ووادي دجلة.

الكرة النسائية البنك الأهلي بيراميدز الدوري المصري للسيدات الجولة الرابعة