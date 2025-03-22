بالصور.. المصري يواصل تدريباته استعدادًا لملاقاة البنك الأهلي في كأس مصر

واصل مساء أمس الجمعة، مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي على استاد الكلية الحربية؛ وذلك في إطار استعداده لمباراته بالجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق البنك الأهلي والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الإثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وكانت قد انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد زد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب استاد السويس الجديد، في إطار منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر (كأس رابطة الأندية المحترفة).

بتلك النتيجة، تواجد المصري البورسعيدي في المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد نقطة وحيدة، بينما جاء زد رابعًا بنقطة أيضًا.