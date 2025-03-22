فلسطين.. استشهاد 5 أطفال وإصابات في قصف منزل بحي التفاح شرق غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، باستشهاد 5 أطفال وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين إثر استهداف الاحتلال منزلًا لعائلة المشهراوي بحي التفاح شرق مدينة غزة.

كما شنت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا على وسط مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت شمالي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارة على موقع البحرية، عند دوار الـ17 في دير البلح وسط قطاع غزة.

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرى وبلدات غرب سلفيت، فاقتحم كلا من: رافات، الزاوية، مسحة، بديا، وجابت شوارعها وسط إطلاق قنابل الصوت صوب المواطنين.