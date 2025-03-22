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السبت 22 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مباراة «توخيل» الأولى.. منتخب إنجلترا يصعق ألبانيا في تصفيات المونديال

مباراة منتخب إنجلترا
مباراة منتخب إنجلترا ضد ألبانيا
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صعق منتخب إنجلترا، ألبانيا بثنائية دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب استاد ويمبلي، في إطار منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

تعد مباراة منتخب إنجلترا ضد ألبانيا، الأولى للألماني توماس توخيل في قيادة المنتخب الإنجليزي فنيًا، بعد جاريث ساوثجيت ولي كارسلي.

مباراة منتخب إنجلترا ضد ألبانيا

بدأ منتخب إنجلترا المباراة بضغط مكثف على مرمى المنتخب الألباني، سعيًا لتسجيل هدف مبكر، كما فرض سيطرته على مجريات اللعب، واستحوذ على الكرة في أغلب فترات المباراة.

تمكن لويس سكيلي من تسجيل هدف التقدم للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 20، بعد تمريرة حاسمة من جود بيلينجهام.

وكاد دان بيرن أن يضاعف النتيجة لمنتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 42، لكن تسديدته ارتطمت بالقائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب إنجلترا بهدف للا شيء.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الإنجليزي سيطرته على المباراة، ونجح هاري كين في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77، بعد تمريرة رائعة من ديكلان رايس.

يتواجد منتخب إنجلترا في المجموعة الحادية عشرة من تصفيات كأس العالم 2026، رفقة ألبانيا وأندورا ولاتفيا وصربيا.

بتلك النتيجة، تصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب ألبانيا الترتيب بلا نقاط.

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