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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وادي دجلة يكتسح زد بثلاثية في دوري الكرة النسائية

لاعبات زد
لاعبات زد
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استطاع فريق الكرة النسائية بنادي وادي دجلة مواصلة تألقه والفوز على منافسه فريق زد في المباراة التي معاهم، مساء أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الكرة النسائية دوري حسم اللقب.

حيث أحرز وادي دجلة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد استقر في شباكه، وكان قد دخل وادي دجلة المباراة برصيد ٤٨ نقطة ليصبح بذلك ٥١ نقطة، بينما دخل فريق زد ٣٥ نقطة.

وكانت قد انطلقت مساء أمس الجمعة، الجولة الرابعة من الدوري لحسم اللقب، وتضمنت مواجهات قوية على رأسها مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، كما يواجه كل من وادي دجلة مع زد، المعادي واليخت مع مسار، المقاولون العرب مع مودرن سبورت، البنك الأهلي مع بيراميدز.

ويتصدر فريق مسار بـ٨٥ نقطة الدوري الجاري يليه الأهلي ووادي دجلة.

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