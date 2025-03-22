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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الشوط الأول.. الفراعنة يتقدمون بهدفين على إثيوبيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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انتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بهدفين دون رد أمام منتخب إثيوبيا في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

جاء تشكيل المنتخب كالتالي:

محمد الشناوي
محمد هاني
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم 
محمود تريزيجيه 
مروان عطية 
حمدي فتحي 
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
عمر مرموش 
أسامة فيصل.

على دكة البدلاء: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاتة - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.

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