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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يبتعد عن الصدارة ويقع في فخ التعادل مع الزمالك

لاعبات الزمالك والأهلي
لاعبات الزمالك والأهلي
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تعادل فريقا الأهلي والزمالك في المباراة التي جمعتهما في منافسات الجولة الرابعة من عمر دوري الكرة النسائية “دوري حسم اللقب ”.

حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي بنتيجة 0-0، رغم محاولة الفريقين لإحراز أهداف كلا في شباك الآخر، ومحاولة الأهلي لتعويض التعادل مع وادي دجلة في المباراة السابقة في الدوري، وكسب فريق الزمالك نقاط على حساب منافسه، إلا أنهما فشلا كلاهما في خطف نقاط الآخر.

انطلقت مساء أمس الجمعة، الجولة الرابعة من الدوري  لحسم اللقب، وتضمنت مواجهات قوية على رأسها مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، كما يواجه كل من وادي دجلة مع زد، المعادي واليخت مع مسار، المقاولون العرب مع مودرن سبورت، البنك الأهلي مع بيراميدز.

ويتصدر فريق مسار بـ٨٥ نقطة الدوري الجاري يليه الأهلي ووادي دجلة.

الأهلى والزمالك دوري الكرة النسائية الكرة النسائية منافسات الجولة الرابعة