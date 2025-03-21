ads
السبت 22 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مسار يواصل تصدره لدوري الكرة النسائية ويفوز على المعادي واليخت برباعية

لاعبات مسار
لاعبات مسار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فاز فريق الكرة النسائية لنادي مسار على نظيره فريق المعادي واليخت في المباراة التي جمعتهم مساء اليوم الجمعة على ملعب المعادي واليخت ، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري الكرة النسائية.

فاز مسار بنتيجة ٤ أهداف مقابل لاشيء، ليواصل بذلك تصدره للدوري ، بمجموع نقاط ٥٨ نقطة .

انطلقت مساء اليوم الجمعة ، الجولة الرابعة من الدوري  لحسم اللقب ، وتضمنت   مواجهات قوية على رأسها مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، كما يواجه كل من وادي دجلة مع زد، المعادي واليخت مع مسار، المقاولون العرب مع مودرن سبورت، البنك الاهلي مع بيراميدز.

ويتصدر فريق مسار ب٨٥ نقطة الدوري الجاري يليه الاهلي ووادي دجلة .

الكرة النسائية مسار دوري الكرة النسائية الأهلى