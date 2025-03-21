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السبت 22 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زيزو يعزز تقدم الفراعنة بالهدف الثاني في شباك إثيوبيا

زيزو
زيزو
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تمكن منتخب مصر لكرة القدم، من احراز الهدف الثاني في شباك منتخب اثيوبيا في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.
جاء الهدف عن طريق اللاعب احمد سيد زيزو خلال الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

جاء تشكيل المنتخب كالتالي .

محمد الشناوي
محمد هاني
رامي ربيعة
محمد عبد المنعم 
محمود تريزيجيه 
مروان عطية 
حمدي فتحي 
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
عمر مرموش 
أسامة فيصل.

على دكة البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.

زيزو هدف