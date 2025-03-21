صلاح يتقدم للفراعنة بالهدف الأول في شباك إثيوبيا

تمكن محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم، من إحراز الهدف الأول في شباك منتخب إثيوبيا في المباراة التي تجمع بينهما حاليا ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

ووصل صلاح للهدف رقم 60 مع المنتخب المصري بعد احرازه هدف اليوم.

جاء تشكيل المنتخب كالتالي .

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

محمود تريزيجيه

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

عمر مرموش

أسامة فيصل.

على دكة البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد.