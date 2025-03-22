سباق الموت.. مصرع شابين وإصابة آخر في حادث تصادم بالفيوم

لقي شابان مصرعهما وأصيب آخر أثناء سباق الموت بالدراجات النارية بطريق إبشواي قارون السياحي، بنطاق مركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور مركز شرطة إبشواي يفيد بورود إشارة من مرفق الإسعاف تفيد بحدوث تصادم عدد دراجات ناريه دراجة نارية ببعضهم.

وعلى الفور انتقل قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين من التحريات الأولية التي أجراها ضباط مركز شرطة إبشواي، أن الضحايا شاركا في سباق درجات نارية، نظمه عدد من الشباب، وخلال السباق اصطدمت الدرجات الناريه ببعضهم البعض مما أدى إلى وفاة شابين وإصابة آخر، وتم نقل الجثتين إلى مشرحه مستشفى إبشواي المركزي والمصاب إلى قسم الاستقبال بالمستشفى ذاته لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولى التحقيق.